CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Mittwochabend mit Abschlägen

CrowdStrike im Fokus

22.10.25 20:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von CrowdStrike. Die CrowdStrike-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 496,17 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CrowdStrike
430,80 EUR -1,80 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CrowdStrike-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 496,17 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die CrowdStrike-Aktie bis auf 491,84 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 502,68 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 245.859 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.

Am 04.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 517,69 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CrowdStrike-Aktie 4,34 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2024 (294,70 USD). Abschläge von 40,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten CrowdStrike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte CrowdStrike am 27.08.2025 vor. CrowdStrike vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,31 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CrowdStrike im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,17 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 963,87 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.12.2025 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je CrowdStrike-Aktie für das Jahr 2028 setzen Experten auf 6,13 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu CrowdStrike

DatumMeistgelesen
