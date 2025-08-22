DAX24.332 -0,1%ESt505.471 -0,3%Top 10 Crypto15,90 -3,6%Dow45.422 -0,5%Nas21.509 +0,1%Bitcoin95.736 -1,2%Euro1,1705 -0,2%Öl68,63 +1,2%Gold3.373 ±0,0%
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Lufthansa ordert sich wohl neu -- UniCredit erhöht Commerzbank-Anteil -- PUMA, DHL, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
PUMA-Aktie fast 20% im Plus: Pinault-Familie erwägt wohl Verkauf ihrer PUMA-Anteile
CEWE startet Aktienrückkauf - Aktie legt zu
Blick auf CrowdStrike-Kurs

CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike behauptet sich am Montagnachmittag

25.08.25 16:10 Uhr
CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike behauptet sich am Montagnachmittag

Die Aktie von CrowdStrike zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Bei der CrowdStrike-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 420,51 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der CrowdStrike-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 420,51 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die CrowdStrike-Aktie bei 425,51 USD. Das Tagestief markierte die CrowdStrike-Aktie bei 418,72 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 422,61 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 143.176 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.07.2025 bei 517,69 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CrowdStrike-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 242,42 USD am 12.09.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CrowdStrike-Aktie 42,35 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CrowdStrike-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte CrowdStrike am 03.06.2025 vor. CrowdStrike vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,44 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat CrowdStrike im vergangenen Quartal 1,10 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CrowdStrike 921,04 Mio. USD umsetzen können.

Am 27.08.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von CrowdStrike veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 02.09.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,52 USD je CrowdStrike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

