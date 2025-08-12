DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto16,00 -3,0%Dow45.314 -0,7%Nas21.504 ±0,0%Bitcoin96.488 -0,4%Euro1,1607 -1,0%Öl68,67 +1,3%Gold3.369 -0,1%
So bewegt sich CrowdStrike

CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike tendiert am Abend schwächer

25.08.25 20:24 Uhr
CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike tendiert am Abend schwächer

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die CrowdStrike-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 419,47 USD.

Die CrowdStrike-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 419,47 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die CrowdStrike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 418,72 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 422,61 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten CrowdStrike-Aktien beläuft sich auf 375.937 Stück.

Bei einem Wert von 517,69 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.07.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Kursplus von 23,42 Prozent wieder erreichen. Bei 242,42 USD erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 42,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten CrowdStrike-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 03.06.2025 äußerte sich CrowdStrike zu den Kennzahlen des am 30.04.2025 ausgelaufenen Quartals. CrowdStrike hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,17 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 1,10 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 921,04 Mio. USD erwirtschaftet worden.

CrowdStrike dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 27.08.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 02.09.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,52 USD je CrowdStrike-Aktie.

Analysen zu CrowdStrike

DatumRatingAnalyst
19.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
19.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
08.07.2019CrowdStrike A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
08.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
08.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
