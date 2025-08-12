CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike reagiert am Nachmittag positiv
Die Aktie von CrowdStrike gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CrowdStrike nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 423,00 USD.
Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von CrowdStrike zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 423,00 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die CrowdStrike-Aktie bei 423,14 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 419,32 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 73.061 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.
Bei 517,69 USD markierte der Titel am 04.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,39 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 242,42 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CrowdStrike-Aktie 74,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten CrowdStrike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
CrowdStrike ließ sich am 03.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CrowdStrike ein Ergebnis je Aktie von 0,17 USD vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat CrowdStrike 1,10 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 921,04 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Am 27.08.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von CrowdStrike veröffentlicht werden. CrowdStrike dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.09.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,52 USD je CrowdStrike-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.07.2019
|CrowdStrike A Overweight
|Barclays Capital
|19.07.2019
|CrowdStrike A Buy
|Needham & Company, LLC
|08.07.2019
|CrowdStrike A Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|08.07.2019
|CrowdStrike A Overweight
|Barclays Capital
|08.07.2019
|CrowdStrike A Buy
|Needham & Company, LLC
