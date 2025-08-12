DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,75 -0,7%Dow45.319 +0,1%Nas21.490 +0,2%Bitcoin95.073 +0,2%Euro1,1642 +0,2%Öl67,26 -2,2%Gold3.385 +0,5%
CrowdStrike im Fokus

CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Abend mit Verlusten

26.08.25 20:24 Uhr
CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Abend mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von CrowdStrike. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 417,39 USD.

Die CrowdStrike-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 417,39 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte CrowdStrike-Aktie bei 416,71 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 419,32 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 325.921 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.

Am 04.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 517,69 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CrowdStrike-Aktie somit 19,37 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 242,42 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die CrowdStrike-Aktie 72,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CrowdStrike 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CrowdStrike am 03.06.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,44 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,17 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CrowdStrike im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,10 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 921,04 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.08.2025 dürfte CrowdStrike Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von CrowdStrike rechnen Experten am 02.09.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,52 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

