CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike steigt am Mittwochnachmittag

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die CrowdStrike-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 424,28 USD.

Die CrowdStrike-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 424,28 USD. In der Spitze legte die CrowdStrike-Aktie bis auf 425,05 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 421,60 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 206.748 CrowdStrike-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 517,69 USD. Dieser Kurs wurde am 04.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CrowdStrike-Aktie. Bei 242,42 USD erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

CrowdStrike-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CrowdStrike am 03.06.2025. Das EPS lag bei -0,44 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,17 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CrowdStrike in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,10 Mrd. USD im Vergleich zu 921,04 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte CrowdStrike am 02.12.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 02.09.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass CrowdStrike ein EPS in Höhe von 3,52 USD in den Büchern stehen haben wird.

