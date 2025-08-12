CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike gewinnt am Abend an Boden

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von CrowdStrike. Zuletzt stieg die CrowdStrike-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 426,25 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von CrowdStrike nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 2,1 Prozent auf 426,25 USD. Die CrowdStrike-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 427,14 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 421,60 USD. Zuletzt wechselten 656.212 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Am 04.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 517,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 21,45 Prozent Plus fehlen der CrowdStrike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 242,42 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 43,13 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

CrowdStrike veröffentlichte am 03.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. CrowdStrike vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,44 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CrowdStrike in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,10 Mrd. USD im Vergleich zu 921,04 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 02.12.2025 dürfte CrowdStrike Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von CrowdStrike rechnen Experten am 02.09.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CrowdStrike einen Gewinn von 3,52 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

