CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Nachmittag nahezu unverändert
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Im NASDAQ-Handel kam die CrowdStrike-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 422,30 USD.
Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der CrowdStrike-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 422,30 USD. In der Spitze gewann die CrowdStrike-Aktie bis auf 433,94 USD. Die CrowdStrike-Aktie sank bis auf 409,53 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 410,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 743.434 CrowdStrike-Aktien.
Bei einem Wert von 517,69 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.07.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 22,59 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 242,42 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Mit Abgaben von 42,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.
Am 03.06.2025 hat CrowdStrike die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,44 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,10 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CrowdStrike einen Umsatz von 921,04 Mio. USD eingefahren.
Voraussichtlich am 02.12.2025 dürfte CrowdStrike Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 02.09.2026.
Experten taxieren den CrowdStrike-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,57 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
