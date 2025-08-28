CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Abend schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von CrowdStrike. Die CrowdStrike-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,5 Prozent auf 426,69 USD.

Die CrowdStrike-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 426,69 USD abwärts. Die CrowdStrike-Aktie gab in der Spitze bis auf 425,80 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 445,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 691.540 CrowdStrike-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 517,69 USD erreichte der Titel am 04.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 21,33 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 242,42 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 43,19 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten CrowdStrike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CrowdStrike am 27.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,17 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte CrowdStrike am 02.12.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 02.09.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,65 USD je CrowdStrike-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

CrowdStrike-Aktie gewinnt: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle

Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

CrowdStrike-Aktie nach überraschendem Verlust schwächer - Umsatz wächst an