CrowdStrike hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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CrowdStrike hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS belief sich auf 0,02 USD gegenüber -0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 1,58 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,23 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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