Der Umsatz wurde auf 1,58 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,23 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Das EPS belief sich auf 0,02 USD gegenüber -0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

CrowdStrike hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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