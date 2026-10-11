Cryo-Cell Internat gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

11.10.26 06:35 Uhr

Cryo-Cell Internat lud am 09.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,16 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,090 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,13 Prozent zurück. Hier wurden 7,8 Millionen USD gegenüber 7,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.net