Csquare gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Csquare hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,29 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 240,8 Millionen USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 240,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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