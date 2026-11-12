Csquare gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

12.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde auf 240,8 Millionen USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 240,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,29 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Csquare hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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