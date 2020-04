CSU-Europapolitikerin warnt vor Missbrauch von EU-Hilfsmilliarden durch Mafia

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Angesichts geplanter Milliarden-Hilfen für den Wiederaufbau der europäischen Wirtschaft nach der Corona-Krise hat CSU-Europapolitikerin Monika Hohlmeier vor einem Missbrauch des Geldes durch die Mafia gewarnt. "Wo mehr Geld ausgegeben wird und der politische Druck, schnell zu handeln, groß ist, steigt die Gefahr von Missbrauch", sagte die Chefin des Haushaltskontrollausschusses im EU-Parlament der Tageszeitung "Die Welt" (Donnerstag).

Insbesondere Italien stehe vor großen Herausforderungen. "Die organisierte Kriminalität ist dort so tief verwurzelt, dass es gerade im Süden des Landes eine gewaltige Aufgabe sein wird, zu verhindern, dass das Geld an organisierte Kriminelle fließt." Die Zusammenarbeit zwischen Anti-Mafia-Einheiten und den Behörden, die EU-Geld verteilen, funktioniere dort "noch nicht ausreichend".

Aber auch in anderen EU-Staaten, vor allem in Südost-Europa, sei die organisierte Kriminalität stark. Zugleich mahnte Hohlmeier: "Wir in Deutschland sind auch nicht gefeit vor Verbrechern und Korruption."/wim/DP/zb