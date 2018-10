CSU fällt im Umfrage auf 33 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Zehn Tage vor den Landtagswahlen in Bayern will laut einer Umfrage nur noch jeder Dritte die CSU wählen, die damit weit entfernt von einer absoluten Mehrheit ist. Die Partei kam in der Sonntagsfrage auf 33 Prozent, ein Minus von 2 Prozentpunkten im Vergleich zum BayernTrend im September, wie eine ARD-Vorwahlumfrage ergab. Bei der Landtagswahl 2013 hatte die CSU noch 47,7 Prozent der Stimmen erreicht.

Die SPD käme auf 11 Prozent, unverändert im Vergleich zum BayernTrend im September; (Landtagswahl 2013: 20,6 Prozent). Die Freien Wähler würden mit 11 Prozent einen Rekordwert erreichen (Landtagswahl 2013: 9,0 Prozent). Die Grünen würden mit 18 Prozent zweitstärkste Kraft und erreichten einen Höchstwert in Bayern (plus 1 Prozentpunkt im Vergleich zum BayernTrend im September; Landtagswahl 2013: 8,6 Prozent). Die FDP könnte mit aktuell 6 Prozent (plus 1 Prozentpunkt im Vergleich zum BayernTrend im September; Landtagswahl 2013: 3,3 Prozent) wieder in den Landtag einziehen. Die Linke würde mit 4,5 Prozent (minus 0,5 Prozentpunkte im Vergleich zum BayernTrend im September) erneut unter der 5-Prozent-Hürde landen.

Die in Bayern erstmals antretende AfD käme auf 10 Prozent (minus 1 Prozentpunkt im Vergleich zum BayernTrend im September). Für die Sonntagsfrage im Auftrag der ARD-Tagesthemen hat das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap von Montag bis Dienstag dieser Woche 1.002 Wahlberechtigte in Bayern befragt.

