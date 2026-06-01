DAX24.905 +1,1%Est506.226 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5200 +7,6%Nas26.504 +2,4%Bitcoin57.049 +0,7%Euro1,1613 +0,1%Öl82,75 -4,7%Gold4.361 +3,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran einigen sich auf Abkommen: DAX steigt kräftig -- US-Börsen stark -- SpaceX-Aktie nach Rekord-IPO im Blick -- Chip-Aktien, Rheinmetall, Ölaktien, Allianz, Lufthansa, TUI im Fokus
Top News
ProSiebenSat.1-Aktie in Grün: Neue Verantwortungsbereiche für die Senderchefs ProSiebenSat.1-Aktie in Grün: Neue Verantwortungsbereiche für die Senderchefs
Daimler Truck-Aktie stark: Konsequenter Strategiewechsel soll Milliarden-Umsatz einspielen Daimler Truck-Aktie stark: Konsequenter Strategiewechsel soll Milliarden-Umsatz einspielen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

CSU hält trotz Asylreform an deutschen Grenzkontrollen fest

15.06.26 14:55 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Auch nach dem Inkrafttreten der Europäischen Asylreform (Geas) sieht die CSU weiterhin dringenden Bedarf für Kontrollen an den deutschen Außengrenzen. "Es ist gut, dass Geas kommt, aber es braucht eine längere Zeit der Implementierung. Darum sind Grenzkontrollen wichtig", sagte Parteichef Markus Söder nach einer Sitzung des CSU-Vorstandes in München. Die Kontrollen jetzt aufzugeben, wäre ein Fehler.

Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann betonte, dass die Erfahrung zeige, dass Neuerungen in der EU häufig länger brauchten, bis sie funktionierten. Solange Geas "nicht in aller Tiefe ausgefüllt ist" und es noch Länder gebe, die "kritisch draufgucken", müsse es auch bei den Grenzkontrollen bleiben.

Geas soll jahrelangen Streit in EU über Migration beenden

Seit vergangener Woche ist Geas in Kraft. Ziel sind schnellere Asylverfahren, mehr Solidarität zwischen den EU-Ländern und perspektivisch auch Abschiebezentren in Drittstaaten. Der Reform war ein jahrelanger Streit zwischen den EU-Staaten über die Migrationspolitik vorausgegangen.

An den deutschen Landgrenzen ändert sich durch Geas erst einmal nichts. Dort sollen vorerst weiter stationäre Binnengrenzkontrollen und Zurückweisungen stattfinden. Allerdings hat die Bundesregierung argumentativ bereits einen Zusammenhang zwischen der Geas-Reform und den Kontrollen an den Landgrenzen hergestellt, die im Schengen-Raum, der die meisten EU-Staaten sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz umfasst, eigentlich nicht vorgesehen sind.

In Deutschland gibt es seit September 2024 Kontrollen an allen Landesgrenzen. Im Mai vergangenen Jahres hatte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) die Grenzkontrollen sogar intensiviert. Begründet wurde dies unter anderem mit den unzureichenden Kontrollen an den EU-Außengrenzen. Insgesamt wurden sie dreimal verlängert - zuletzt bis Mitte September 2026./had/DP/men