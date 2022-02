CSU kritisiert Ampel-Kritik an EU-Entscheidung zu Atom und Gas

BERLIN (dpa-AFX) - Die CSU im Bundestag hat die Bedenken der Ampel-Regierung gegenüber den Plänen der EU-Kommission zur "grünen" Einstufung von Gas- und Atomkraftwerken kritisiert. Er habe "kein Verständnis dafür, dass die Bundesregierung einen europäischen Vorschlag angreift, ohne zu sagen, wie man an anderer Stelle in einem europäischen Energiemarkt die Energieversorgung sicherstellen könnte", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Mittwoch bei einer Klausur der Bundestagsabgeordneten seiner Partei in Berlin.

Nachdem es noch Änderungen gerade im Gasbereich gegeben habe, solle man "deutlich konzilianter mit diesen Vorschlägen umgehen, als die Bundesregierung das tut", um die Grundversorgung mit Energie in Europa nicht zu gefährden, forderte Dobrindt. Deutschland gehe mit dem gleichzeitigen Ausstieg aus der Kohle und der Kernenergie einen singulären Weg. Es sei "grundfalsch, zu glauben, man könnte unsere Entscheidungen, was den Energiemix in Deutschland anbelangt, auf alle anderen europäischen Länder übertragen"./bk/DP/stk