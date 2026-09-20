DAX 25.304 -1,6%ESt50 6.236 -1,4%MSCI World 4.914 -0,2%Top 10 Crypto 10,87 +5,5%Nas 26.523 +0,4%Bitcoin 70.628 -0,2%Euro 1,1484 -0,0%Öl 103,9 -0,9%Gold 4.380 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

CSU-Landesgruppenchef: Wahlergebnisse ändern nichts am Reformkurs

BERLIN (dpa-AFX) - Der Chef der CSU im Bundestag, Alexander Hoffmann, setzt nach den Wahleinbußen von CDU und SPD in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin auf eine Fortführung der Reformanstrengungen im Bund. Diese Wahlergebnisse änderten nichts am Reformkurs in diesem Land, sagte der Landesgruppenchef im ZDF.

Werbung

Viele Menschen wendeten sich den Rändern zu - und zwar auch dann, wenn sie das Gefühl hätten, dass Demokratie nicht mehr funktioniere. "Die Frage, ob Demokratie funktioniert, hängt eben auch davon ab, ob eine Demokratie in der Lage ist, Reformen zu absolvieren", sagte Hoffmann. Die Menschen spürten eben auch, dass Dinge seit 10, 20 Jahren nicht angepackt worden seien.

Mit Blick auf die unionsinternen Debatten über die Zukunft von Kanzler Friedrich Merz (CDU) sagte Hoffmann: "Wir als CSU führen keine Personaldiskussion. Wir sind angetreten, um das Land voranzubringen."/sam/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.