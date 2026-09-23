DAX 25.579 +0,0%ESt50 6.325 +0,1%MSCI World 4.978 +0,0%Top 10 Crypto 11,63 ±0,0%Nas 27.244 +0,5%Bitcoin 75.757 +0,7%Euro 1,1425 -0,2%Öl 98,5 -0,8%Gold 4.333 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

CSU-Politikerin: Private Pflegekassen stärker heranziehen

BERLIN (dpa-AFX) - Die CSU-Gesundheitspolitikerin Emmi Zeulner zeigt sich offen für die Idee der SPD, die privaten Kassen stärker an den Pflegekosten der gesamten Gesellschaft zu beteiligen. "Bei der Pflege braucht es eine echte Verantwortungsgemeinschaft zwischen dem privaten und gesetzlichen System durch eine Risikoausgleichszahlung an die gesetzlichen Pflegekassen", sagte die Unionsobfrau im Gesundheitsausschuss der "Augsburger Allgemeinen" (Mittwoch).

Werbung

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte die Diskussion befördert, als er am Montag einen Vorstoß für die Gleichbehandlung gesetzlich und privat versicherter Patienten unternahm.

Zeulner schloss sich dem trotz der unionsintern eher geringen Begeisterung über den Vorstoß an: "Beim Arzt darf die Versicherung des Patienten keinen Unterschied mehr machen", sagte sie. "Im Gesundheitswesen und in der Pflege gibt es große Ungerechtigkeiten zwischen gesetzlich Versicherten und Privatpatienten beziehungsweise Beamten, die den Leuten unter den Nägeln brennen." Und: "Das muss geändert werden."

Offizielle Linie der Union ist, an der privaten Krankenversicherung nicht zu rütteln. Für eine Abschaffung hat auch Merz nicht plädiert. Die teils wochenlangen Wartezeiten gesetzlich Versicherter bei Facharztterminen spielten in der politischen Diskussion jedoch kaum eine Rolle, bis Merz am Montag - auch für seine Parteifreunde überraschend - ein "Gerechtigkeitsproblem" diagnostizierte. CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich bereits gegen eine Abschaffung der privaten Krankenversicherung ausgesprochen./cand/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.