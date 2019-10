CSU rügt mangelnden Polizeischutz vor Synagoge in Halle

BERLIN (Dow Jones)--Die CSU-Innenpolitikerin Andrea Lindholz hat angesichts des antisemitischen Attentats das Sicherheitskonzept des Landes Sachsen-Anhalts hinterfragt. Zwar stehe ihr es nicht zu, die Polizei zu kritisieren, sagte sie im ZDF-Morgenmagazin. Aber es dränge sich die Frage auf, warum die Synagoge am Mittwochabend nicht gesichert gewesen sei. Die Polizei müsse nun analysieren, "ob ihre Lageeinschätzung richtig war", so Lindholz. "Wir müssen darauf auch eine Antwort erhalten." Es müsse das Ziel sein, "dass sich Jüdinnen und Juden in Deutschland sicher fühlen".

Zuvor hatte auch der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, der Polizei "Fahrlässigkeit" vorgeworfen. "Dass die Synagoge in Halle an einem Feiertag wie Jom Kippur nicht durch die Polizei geschützt war, ist skandalös."

Die Polizeigewerkschaft GdP verteidigte die Einsatzkräfte vor Ort. Der mangelnde Schutz für die Menschen vor Ort sei zu bedauern, sagte der Gdp-Vorsitzende Oliver Malchow im ZDF-Morgenmagazin. Es stelle sich aber auch die Frage, welche Hinweise es für den Anschlag vor Ort tatsächlich gegeben habe. "Würden wir die Theorie aufstellen, dann müssten wir jede Synagoge, aber vielleicht auch jede Kirche und jede Moschee, jedes Gotteshaus in Deutschland rund um die Uhr bewachen", sagte Malchow. "Das könnten wir gar nicht." Der Polizeigewerkschafter bedauerte auch die Tatsache, dass die Polizei 15 Minuten gebraucht habe, um zum Tatort zu gelangen. "Dieser Fall zeigt uns, wie dünn die Personaldecke der Polizei ist." Aber es sei höchstwahrscheinlich nicht schneller möglich gewesen, so Malchow.

Unionspolitiker sprachen sich auch für eine Ausweitung der digitalen Recherchemöglichen für Sicherheitsbehörden aus. Gerade im Netz müsse es gute Beobachtungsmöglichkeiten geben, erklärte Lindholz. "Dem können wir uns auch nicht verschließen." Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mathias Middelberg (CDU), erklärte, man müsse "diese elende Hetze im Netz bekämpfen". Der Hass dort sei ein Humus, auf dem Extremismus wachse. Er plädierte aber auch dafür, "nüchtern" darüber zu reden, welche Befugnisse die Ermittlungsbehörden tatsächlich brauchten. "Eine Tat dieses Ausmaßes hatten wir bislang nicht", so Middelberg.

