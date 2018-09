CSU schließt Beteiligung von Dieselfahrern an Nachrüstung aus

BERLIN (Dow Jones)--Besitzer von Diesel-Pkw müssen nach dem Willen der CSU im Bundestag bei möglichen Nachrüstaktionen keine zusätzlichen Belastungen fürchten. "Wir wollen keine Selbstbeteiligung von Autobesitzern an Nachrüstungsaktionen", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Dienstag in Berlin. Er widersprach damit einem Medienbericht, wonach Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (ebenfalls CSU) die Dieselfahrer an den Nachrüstkosten zumindest anteilig beteiligen will.

Dobrindt erklärte, seines Wissens habe Scheuer noch keinen Plan zu möglichen Nachrüstungen vorgelegt. Es werde "ein Ideenpaket mit verschiedenen Elementen geben". Konkrete Maßnahmen würden aber erst kommenden Montag bei der Sitzung des Koalitionsausschusses beschlossen.

