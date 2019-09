CSU sperrt sich gegen Forderungen der Grünen zu Klimagesetzen

BERLIN (dpa-AFX) - Die CSU ist nicht bereit, das Klimapaket der großen Koalition noch einmal aufzuschnüren - auch nicht, um eine mögliche Blockade durch die Grünen im Bundesrat zu verhindern. CSU-Generalsekretär Markus Blume sagte am Donnerstag in Berlin, entsprechende Überlegungen werde seine Partei mit einem "klaren Nein" beantworten. Das gelte auch für die jüngsten Vorschläge der kommissarischen SPD-Chefin Malu Dreyer in diese Richtung.

Dreyer hatte sich gegenüber den Grünen gesprächsbereit gezeigt. "Wir werden offen mit den Grünen darüber sprechen, wie man zusammenkommen kann", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin dem "Tagesspiegel" (Donnerstag). Im Hinblick auf den als zu niedrig kritisierten CO2-Einstiegspreis von 10 Euro pro Tonne sagte Dreyer: "Wir haben ja der Union vorgeschlagen, dass man wenigstens als Kompromiss mit 20 Euro beginnt." Es sei nicht an der SPD gescheitert, "es hätte mit uns einen höheren Preis geben können".

Blume sagte, gerade die Grünen seien schlecht beraten, jetzt damit zu drohen, die zur Umsetzung des Klimapakets notwendigen Gesetzesvorhaben zu blockieren. Nicht nur Experten, sondern auch die Grünen weisen seit Jahren darauf hin, dass die Zeit drängt, wenn die Erderwärmung noch abgebremst werden soll.

Vergangenen Freitag hatten sich Union und SPD auf Eckpunkte zum Klimaschutzprogramm 2030 geeinigt und dafür viel Kritik von Experten und Klima-Aktivisten geerntet. Die Grünen forderten Nachbesserungen. Sie können über ihre Beteiligung an Landesregierungen Gesetze im Bundesrat blockieren. Es ist aber noch nicht im Detail klar, welche der Vorhaben die Zustimmung der Länder brauchen. Die einzelnen Gesetzentwürfe sollen alle noch in diesem Jahr vom Kabinett verabschiedet werden. Ein genauer Zeitplan dafür ist aber noch nicht bekannt./abc/DP/jha