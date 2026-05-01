DAX24.617 +1,3%Est505.887 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8100 -1,0%Nas26.091 -0,5%Bitcoin65.976 ±-0,0%Euro1,1618 -0,4%Öl110,9 +1,1%Gold4.529 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Allianz 840400 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnungsschimmer im Nahost-Konflikt: DAX zieht kräftig an -- OHB: Neue Verteidigungsallianz -- SAP. ServiceNow, POET, Kongsberg, Rheinmetall, RENK, Micron, AIXTRON, DroneShield im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie bleibt im Abwärtstrend - ASIC-Ermittlungen belasten weiterhin DroneShield-Aktie bleibt im Abwärtstrend - ASIC-Ermittlungen belasten weiterhin
DAX freundlich: US-Präsident Trump verzichtet zunächst auf Angriff auf den Iran DAX freundlich: US-Präsident Trump verzichtet zunächst auf Angriff auf den Iran
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

CSU: Verzicht auf Diätenerhöhung soll richtiges Signal geben

19.05.26 13:55 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - In der Unionsfraktion wird überlegt, den geplanten Verzicht auf die Erhöhung der Abgeordnetendiäten zeitlich mit Reformbeschlüssen zu koppeln, die Bürgern und anderen Gruppen etwas abverlangen. Als Beispiel nannte CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Es gehe um die Frage, wie es gelingen könne, mit dem Aussetzen der Diätenerhöhung in diesem Jahr "das richtige Signal zu setzen".

Der CSU-Politiker betonte: "Ich verstehe, wenn wir im Land eine Debatte haben, wo die Menschen sagen, jetzt, wo jeder seinen Beitrag leisten muss, erwarten wir das auch als Signal vom Bundestag." Würde man die Aussetzung der Diätenerhöhung im Zusammenhang mit der GKV-Reform beschließen, gäbe der Bundestag ein solches Signal.

CSU-Landesgruppenchef sieht keinen Zeitdruck

Zeitdruck für den Beschluss zum Verzicht der 630 Abgeordneten auf die eigentlich vorgesehene Anhebung ihrer monatlichen Diäten um fast 500 Euro zum 1. Juli besteht laut Hoffmann nicht. Bereits ausgezahlte Beträge könnten später jederzeit rückverrechnet werden.

Nicht rütteln möchte Hoffmann am Mechanismus, nach dem die Abgeordnetenbezüge angepasst werden, nämlich die Kopplung an die allgemeine Lohnentwicklung. "Dieser Mechanismus hat sich bewährt, weil er die Diätenentwicklung entpolitisiert und sie nachvollziehbar macht für die Menschen."

Vor der Einführung dieser Regelung habe der Bundestag jedes Jahr neu über die Höhe der Diäten entscheiden müssen. Dabei habe man immer "ein gewisses unwohles Gefühl" gehabt. Dies sei stets auch von einer Debatte begleitet gewesen, ob die Abgeordneten nicht zu viel verdienen./sk/DP/stw