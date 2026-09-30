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CTO-Berufung

Kontron-Aktie legt zu: Zahlung von Geschäftspartner stützt

Kontron-Aktie legt zu: Zahlung von Geschäftspartner stützt

Die Aktien von Kontron haben am Mittwoch dank Aussagen zum Barmittelzufluss sowie einer wichtigen Personalie kräftig angezogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
20.76 EUR 0.38 EUR 1.86 %
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Nach einem Sprung bis auf 20,84 Euro behaupteten sie zuletzt mit 20,74 Euro ein Plus von 2,5 Prozent. Damit beschleunigten sie ihre Erholung vom jüngst erreichten tiefsten Stand seit Mitte April.

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Der Technologiekonzern meldete eine Zahlung von 126 Millionen Euro seines Geschäftspartners congatec, welche die finanzielle Basis des Unternehmens stärke und zusätzlichen Spielraum für ein weiteres Wachstum gebe. Man werde wieder gezielt strategische Zukäufe prüfen, hieß es. Zudem gab Kontron die Berufung von Martin Rausch als Technik-Chef (CTO) in den Vorstand bekannt. Rausch verfüge über eine langjährige Branchen- und Managementerfahrung und habe bereits in leitenden Positionen bei Siemens Healthineers, General Electric (GE Aerospace (ex General Electric)) und TGW gearbeitet.

/gl/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Kontron AG

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Datum Rating Analyst
24.09.26 Kontron Buy Warburg Research
18.09.26 Kontron Buy Warburg Research
18.09.26 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Kontron Kaufen DZ BANK

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