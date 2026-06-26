Ctripcom International: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ctripcom International hat am 25.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 375,79 ARS. Im letzten Jahr hatte Ctripcom International einen Gewinn von 441,69 ARS je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 65,45 Prozent auf 3.319,20 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.006,12 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net