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Heute im FokusUS-Angriffe auf Iran: DAX verliert letztlich -- Wall Street uneins -- Salesforce enttäuscht mit Gewinn -- Micron, ServiceNow, Snowflake, Rheinmetall, OHB, AMD, Microsoft, Dell, Bitcoin im Fokus
Raumfahrt-Aktien vor SpaceX-IPO im Blick. Siemens Energy: Rekordauftrag, Prognoseanhebung, aber KGV stört. Heidelberger Druck führt SDAX an. Ex-OpenAI-Forscher setzt auf Nebius. Goldpreis fällt, Ölpreise klettern. Deutsche Bank: Erste Hauptversammlung in Präsenz seit 2019. DEUTZ kauft Generatorenhersteller. Marvell: Starker Ausblick reicht nach Rally von 130 Prozent nicht.
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