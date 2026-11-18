Aktien wechseln den Besitzer

So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an CTS Eventim.

Am 13.11.2026 wurde bei CTS Eventim ein Eigengeschäft durchgeführt. Die Transaktion wurde am 17.11.2026 offengelegt. Am 13.11.2026 baute Baur, Dr. Cornelius, Aufsichtsrat, das Depot um 2.000 Aktien aus. Baur, Dr. Cornelius bezahlte 61,35 EUR je Anteilsschein. Das Papier von CTS Eventim legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 9,50 Prozent auf 61,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung von CTS Eventim nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 0,40 Prozent auf 60,75 EUR. Die Aktien von CTS Eventim sind unterdessen 5,83 Mrd. Euro wert. 95.991.296 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Baur, Dr. Cornelius tätigte zuvor am 13.11.2026 ein Eigengeschäft. Um 6.064 Anteile für einen Preis von jeweils 61,58 EUR baute Baur, Dr. Cornelius das eigene Portfolio aus.

Redaktion Finanzen.net