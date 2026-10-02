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CTS Eventim-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

CTS Eventim-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

CTS Eventim veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CTS Eventim
53.35 EUR -0.80 EUR -1.48 %
Charts | News | Analysen

Bei CTS Eventim kam es am 30.09.2026 zu einem Eigengeschäft. Das Eigengeschäft wurde am 01.10.2026 öffentlich gemacht. Baur, Dr. Cornelius, Aufsichtsrat, agierte mit Blick auf den CTS Eventim-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 30.09.2026 2.010 Aktien zu je 49,87 EUR erworben. Die CTS Eventim-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 6,10 Prozent im Minus bei 52,90 EUR.

Anleger zeigten sich alles in allem am am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der CTS Eventim-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 52,50 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 150 CTS Eventim-Aktien. Der Marktwert von CTS Eventim beträgt unterdessen 5,08 Mrd. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 95.991.296.

Am 30.09.2026 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Einen Zukauf von 193.000 Papiere für jeweils 51,93 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt in enger Beziehung.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.09.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
28.09.26 CTS Eventim Buy UBS AG
07.09.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research

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