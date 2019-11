CTS Eventim - Ausstieg zum Einstieg nutzen

Bei CTS Eventim macht der Gründer Kasse. Wir haben den Kursrutsch am Donnerstag zum Einstieg empfohlen. Unsere Mail sehen Sie unten. Tägliche Tradingideen gibt’s hier über unseren Börsendienst.

Ein Großaktionär drückt bei CTS Eventim am Donnerstag massiv den Kurs. Bei einem Minus von rund 9 Prozent können Sie mit einem Turbo-Bull dagegenhalten. Unsere Empfehlung ist der Bull DF4RQL zum Kurs von 1,02 Euro. Wir halten den Abschlag angesichts der Platzierung in dieser Höhe übertrieben.

Die Meldung von dpa-afx:

Wie der Konzertveranstalter und Anbieter von Ticketsystemen mitteilte, will die KPS Stiftung von Firmengründer Klaus-Peter Schulenberg bis zu 8,2 Prozent der Stimmrechte veräußern.

Geschehen soll der Anteilsverkauf in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren, das an diesem Mittwoch beginnt. Dem Unternehmen zufolge soll der Schritt in erster Linie darauf abzielen, den Streubesitz zu steigern und das Handelsvolumens der Aktien an der Börse zu erhöhen. Den Angaben zufolge beabsichtigt KPS derzeit nicht, ihre Position als Hauptanteilseigner weiter zu reduzieren. Zuletzt hielt die Stiftung noch 43,2 Prozent an CTS Eventim.