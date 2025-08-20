DAX24.277 -0,6%ESt505.472 -0,2%Top 10 Crypto16,15 -0,3%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.599 -0,5%Euro1,1640 -0,1%Öl67,23 +0,3%Gold3.336 -0,3%
CTS Eventim bestätigt Ziele 2025 trotz Gewinnrückgang im 2. Quartal

21.08.25 08:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
CTS Eventim
87,00 EUR -11,80 EUR -11,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--CTS Eventim hat im zweiten Quartal den Umsatz marginal gesteigert, verbuchte aber rückläufige Gewinne - vor allem unter dem Strich - und eine Verschlechterung der operativen Marge. Bremsend wirkten hier laut Mitteilung die Entwicklung im Segment Live Entertainment sowie temporäre Kosten für die Integration von Akquisitionen. Die Ergebnisse lagen deutlich unter den Konsenserwartungen. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der im MDAX notierte Ticketvermarkter und Tourneeveranstalter, präzisierte diese bisher nur qualitativen Ziele jedoch nicht weiter.

Im zweiten Quartal stieg der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,3 Prozent auf 795,6 Millionen Euro. Der bereinigte operative Gewinn (Adjusted EBITDA) ging um 8,9 Prozent auf 100,2 Millionen Euro zurück. Die Adjusted EBITDA-Marge betrug 12,6 Prozent (Vj 13,9 Prozent). Analysten im Factset-Konsens hatten im Schnitt mit einem Anstieg beim Umsatz auf 853 Millionen Euro, einem bereinigtem EBITDA von 130 Millionen Euro sowie einer verbesserten Marge von 15,2 Prozent gerechnet.

Nach Steuern und Dritten ging der Gewinn um 25 Prozent auf 44 Millionen Euro zurück; je Aktie betrug er 0,45 Euro nach 0,60.

Im größeren Geschäftssegment Live Entertainment sank der Umsatz im Quartal um 4,5 Prozent auf 602,5 Millionen Euro. Das Adjusted EBITDA gab um knapp 40 Prozent auf 22,1 Millionen Euro nach, die Marge auf 3,7 Prozent.

Im Segment Ticketing legte der Umsatz um 15,4 Prozent zu auf 202,1 Millionen Euro. Das Adjusted EBITDA stieg um 6,5 Prozent auf 78,1 Millionen Euro. Die Adjusted EBITDA-Marge betrug 38,6 Prozent.

Im Gesamtjahr rechnet der Münchener Konzern weiterhin mit einem "moderaten" Anstieg bei Umsatz und bereinigten EBITDA im Vorjahresvergleich. 2024 betrug der Umsatz 2,8 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA 542 Millionen Euro.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2025 02:08 ET (06:08 GMT)

