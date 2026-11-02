CTS Eventim: Ein Aktivist bringt Bewegung in die Aktie

Seit dem Ausbruch über die 200-Tage-Linie kennt die Aktie von CTS Eventim vor allem eine Richtung. Wie weit der Schwung trägt, dürfte sich mit den Q3-Zahlen am 12. November entscheiden.

Die einstige Diskussion um ein inflationsbedingt schwierigeres Geschäft in der zweiten Jahreshälfte 2026 bei konsumorientierten Aktien ist wohl Geschichte. Denn während Technologiewerte ins Straucheln geraten, greifen Investoren unter anderem bei CTS Eventim beherzt zu. Zu diesen Käufern gehört nun der aktivistische Investor Ananym Capital Management. Ananym-Mitbegründer Charlie Penner sieht noch viel Kurspotenzial für das Papier und traut der Aktie Zuwächse von 50 bis 100 Prozent zu.

200-Tage-Linie pulverisiert

CTS-Aktionäre dürften dies mit Freude aufgenommen haben. Die Kursfantasie wird außerdem von einer stabilen Charttechnik gestützt. Nach dem Ausbruch über die 200-Tage-Linie Mitte Oktober gelang es zudem, den Widerstand bei rund 61,50 Euro zu überspringen und zunächst bis auf 64,50 Euro zu klettern. Die dann folgende leichte Korrektur stoppte exakt auf Höhe des einstigen Widerstands bei 61,50 Euro.

67,50 Euro und mehr?

Dieser fungierte wie ein kleines Trampolin: Von 61,50 Euro ging es schnurstracks aufwärts bis aktuell knapp 66 Euro. Das nächste technische Ziel dürfte nun die Marke von rund 67,50 Euro sein. Von hier ging es für die Aktie im März senkrecht nach unten bis auf 48 Euro, nachdem das Unternehmen einen enttäuschenden Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht hatte.

Fazit

Auch bei CTS Eventim wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Der Einstieg von Ananym Capital Management hat zwar für kräftig Bewegung und Optimismus bei der Aktie gesorgt, die Realität wird jedoch in Form der Q3-Zahlen am 12. November präsentiert. Damit sich die erfreuliche Entwicklung technisch fortsetzt, sollte die Unterstützung bei 64,50 Euro möglichst nicht unterschritten werden. Bleiben zudem Querschüsse von den Q3-Zahlen aus, könnte es über die Stationen 67,50 Euro und 70 Euro mittelfristig sogar wieder bis zum Jahreshoch 2026 bei gut 80 Euro nach oben gehen.

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Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.445 Prozent oder 13,9 Prozent p.a. (Stand: 31.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 02.11.26 um 11:05 Uhr.

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