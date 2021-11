CTS Eventim erzielt Umsatzsprung und Millionengewinn

FRANKFURT (Dow Jones)--CTS Eventim hat auch im dritten Quartal dank eines Umsatzsprungs wieder deutlich schwarze Zahlen geschrieben. Das im MDAX notierte Unternehmen profitierte laut Mitteilung von einer nochmals besseren Dynamik bei den Ticketverkäufen.

Der Umsatz vervielfachte sich laut Mitteilung im Quartal auf 115 Millionen Euro von 30 Millionen. Mit einem Plus um 351 Prozent auf 55,7 Millionen Euro im Live Entertainment habe sich der Umsatz in diesem Segment erheblich verbessert. "Allerdings liegt die Zahl der Veranstaltungen als Folge der Corona-Krise weiter noch deutlich unter dem Stand von vor Beginn der Pandemie", so die CTS Eventim AG & Co KGaA.

Im Zeitraum Juli bis September erwirtschaftete CTS Eventim ein EBIT von 11,7 Millionen Euro, im vergangenen Jahr war hier ein Verlust von knapp 30 Millionen Euro aufgelaufen. Nach Steuern und Dritten betrug der Gewinn 4,5 Millionen Euro, eine deutliche Verbesserung vom Vorjahresverlust von 21,6 Millionen Euro. Je Aktie ergab sich ein Gewinn von 0,05 (Vorjahr: minus 0,23) Euro.

Ein konkrete Prognose für das Gesamtjahr traut sich das Unternehmen weiter nicht zu.

