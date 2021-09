CTS Eventim expandiert nach Nordamerika

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Gut zwei Monate nach der Ankündigung seiner Asien-Expansion will der Veranstalter und Tickethändler CTS Eventim sein Geschäft auf Nordamerika ausweiten. Von diesem Sonntag (26. September) an könnten Konzert- und Veranstaltungsbesucher in den USA und Kanada Eintrittskarten über die Eventim-Plattform buchen, teilte der Münchner Konzern am Freitag mit.

Ende Juli hatte der CTS Eventim seine Expansion nach Asien angekündigt. Von Singapur aus will sich das Unternehmen auf China, Japan, Südkorea, Singapur, Hongkong, Taiwan, Indonesien, Thailand, Vietnam, Malaysia und den Philippinen konzentrieren./ngu/stw