CTS Eventim leidet unter Corona - Aktie macht aber Hoffnung

Der Event-Veranstalter CTS Eventim hat besonders schwer unter der Corona-Krise gelitten. Die Veranstaltungsverbote haben dem Unternehmen ab März besonders zugesetzt, es werden Einschnitte erwartet. Die Aktie kann sich stabilisieren.

Für CTS Eventim, den führenden internationalen Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter, war das erste Quartal allerdings problembehaftet. Während sich die beiden ersten Monate des Jahres noch positiv entwickelt haben, kam es im März laut Unternehmensangaben zu erhebliche Belastungen.

Der Grund für diese Entwicklung ist die weltweit anhaltende Coronavirus-Pandemie und die damit verbundenen behördlichen Verbote und Auflagen für Veranstaltungen. Diese haben im letzten Monat des Berichtszeitraums zum weitgehenden Stillstand im Live Entertainment in Deutschland und in allen internationalen Kernmärkten von CTS Eventim geführt.

Der Konzernumsatz verringerte sich daher im ersten Quartal 2020 im Vergleich zum Vorjahr um fast 35 Prozent auf 184,6 Mio. Euro. Der operative Gewinn fiel sogar um mehr als 70 Prozent. CTS Eventim-Chef Klaus-Peter Schulenberg erklärte dazu: „Wir haben uns aktiv auf die neue Situation eingestellt und sofort mit internen Kosten- und Effizienzmaßnahmen konsequent darauf reagiert. Gleichzeitig profitieren wir von der guten Liquiditätsausstattung des Konzerns, um diese herausfordernde Situation auch über einen längeren Zeitraum zu bewältigen und danach sogar gestärkt aus dieser Phase hervorzugehen.“

CTS Eventim-Aktie mit moderater Kurserholung

Die Aktie von CTS Eventim konnte sich allerdings vom Tief aus dem März lösen und einen kleinen Aufwärtstrend ausbilden, der bei knapp 45 Euro aber erst einmal zum Halten gekommen ist. Der MACD (Momentum) stützt den Aufschwung, daher könnte ein Ausbruch nach oben gelingen. Bei rund 35 Euro verläuft die nächste Unterstützung. Die 200-Tagelinie (rot) stellt auf der Oberseite einen weiteren Widerstand dar.

