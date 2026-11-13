CTS Eventim: Mehr als nur eine Delle?

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CTS Eventim hat im dritten Quartal einen Umsatzrückgang verbucht und die Erwartungen verfehlt, die Prognose aber bestätigt. Denn die Ursache des schwachen dritten Quartals liegt laut Unternehmen weniger im Geschäft selbst als im Kalender.

Der Ticket-Anbieter CTS Eventim hat im Neunmonatszeitraum 2026 den Konzernumsatz um 8,1 Prozent auf gut 2,3 Mrd. Euro gesteigert. Das bereinigte EBITDA kletterte um 6,3 Prozent auf 359,1 Mio. Euro und die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 15,5 Prozent. Im dritten Quartal zeigten sich jedoch Bremsspuren. Hier sank der Umsatz um 5,3 Prozent auf 809,1 Mio. Euro und das bereinigte EBITDA verminderte sich um 2,6 Prozent auf 133,8 Mio. Euro. Hintergrund dieser Entwicklung war offensichtlich das Veranstaltungsgeschäft. Denn hier rutschte der Umsatz um fast 12 Prozent auf 586 Mio. Euro in den Keller. Laut Unternehmensangaben spiegelt diese Entwicklung die zeitliche Verteilung großer Tourneen und Veranstaltungen wider. Zudem soll das Vorjahresquartal von einer besonders umsatzstarken internationalen Tournee geprägt gewesen sein. Während das Unternehmen die Ziele für 2026 (Umsatz und EBIT in etwa auf Vorjahresniveau) bestätigte, waren Analysten doch deutlich optimistischer für den Ticket-Anbieter. Die Aktie verlor nach Bekanntgabe der Zahlen am gestrigen Abend schon deutlich an Wert. Wenngleich wir das Papier unter langfristigen Gesichtspunkten unverändert aussichtsreich einstufen, sollten Anleger zunächst eine Kursberuhigung abwarten.

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Anders als CTS Eventim musste Pyrum seine Jahresprognose bereits senken. Für die Aktie könnte der Rückschlag dennoch zum Ausgangspunkt einer Neubewertung werden. zum Artikel

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Erstellung am 13.11.26 um 09:17 Uhr.

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