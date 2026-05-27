CTS Eventim startet mit Umsatz- und Ergebnispus ins Jahr 2026

DOW JONES--CTS Eventim ist mit Umsatz- und Ergebniswachstum in das Jahr 2026 gestartet. Wie der Ticketing-Anbieter mitteilte, wuchs der Konzernumsatz im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 23,0 Prozent auf 613,5 Millionen Euro. Das Adjusted EBITDA stieg um 18,5 Prozent auf 118,9 Millionen Euro. Die Adjusted EBITDA-Marge lag nahezu unverändert bei 19,4 Prozent.

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Im Segment Ticketing legte der Umsatz in den ersten drei Monaten um 2,5 Prozent auf 219,0 Millionen Euro zu, und das Adjusted EBITDA um 1,2 Prozent auf 89,8 Millionen Euro. Die Adjusted EBITDA-Marge lag mit 41,0 Prozent in etwa auf dem Vorjahresniveau.

Im Segment Live Entertainment kletterte der Umsatz um 38,3 Prozent auf 403,6 Millionen Euro. Das Adjusted EBITDA erhöhte sich überproportional um 151,1 Prozent auf 29,1 Millionen Euro. Zum Wachstum im Segment Live Entertainment hätten insbesondere Tourneen und Veranstaltungen in mehreren Märkten beigetragen, darunter erfolgreiche US-Tourneen sowie stark nachgefragte Veranstaltungen in Deutschland, hieß es.

Nach dem ersten Quartal sehe der Vorstand den Konzern und die beiden Segmente im Rahmen seiner Erwartungen für das Gesamtjahr.

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Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2026 12:25 ET (16:25 GMT)