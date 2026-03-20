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CTS Eventim verdient im Tagesgeschäft mehr - Überschuss und Dividende schrumpfen

26.03.26 18:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
CTS Eventim
67,15 EUR 3,15 EUR 4,92%
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Nachfrage nach Konzerten im In- und Ausland treibt den Ticketvermarkter und Veranstalter CTS Eventim weiter an. Im vergangenen Jahr wuchs der Umsatz um fast zehn Prozent auf knapp 3,1 Milliarden Euro, wie das im MDAX gelistete Unternehmen am Donnerstagabend in München mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) legte um knapp acht Prozent auf 584 Millionen Euro zu. Für das laufende Jahr peilt Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg weitere Zuwächse bei Umsatz und bereinigtem operativen Gewinn an.

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Unter dem Strich musste CTS 2025 jedoch einen Gewinnrückgang um 13 Prozent auf 277,3 Millionen Euro hinnehmen. Als Ursachen nannte das Unternehmen den starken Euro, Bewertungseffekte und den Wegfall von Dividendenerträgen. Daher soll die Dividende für die Aktionäre um 22 Cent auf 1,44 Euro schrumpfen.

Während das Unternehmen im Tagesgeschäft die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten übertraf, hatten sich Experten bei Überschuss und Dividende im Schnitt mehr versprochen./stw/jha/

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Analysen zu CTS Eventim

DatumRatingAnalyst
19:21CTS Eventim BuyJefferies & Company Inc.
19.03.2026CTS Eventim BuyUBS AG
17.03.2026CTS Eventim OutperformBernstein Research
11.03.2026CTS Eventim OverweightBarclays Capital
10.03.2026CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
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19:21CTS Eventim BuyJefferies & Company Inc.
19.03.2026CTS Eventim BuyUBS AG
17.03.2026CTS Eventim OutperformBernstein Research
11.03.2026CTS Eventim OverweightBarclays Capital
10.03.2026CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.09.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
26.05.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
20.02.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
22.11.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
23.08.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.11.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.05.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
28.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
18.11.2021CTS Eventim ReduceBaader Bank

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