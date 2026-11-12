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CTS Eventim verfehlt im 3Q Erwartungen - bestätigt Jahresprognose

Werte in diesem Artikel
Aktien
CTS Eventim
57.15 EUR -4.55 EUR -7.37 %
Charts | News | Analysen

DOW JONES--CTS Eventim hat im dritten Quartal bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen verfehlt, aber trotzdem die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Wie das Unternehmen mitteilte, sank der Umsatz auf 809,1 (Vorjahr: 854,2) Millionen Euro. Analysten hatten 834 Millionen erwartet. Das bereinigte EBITDA fiel auf 133,8 (137,3) Millionen Euro. Erwartet worden waren 135 Millionen. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg dagegen, und zwar auf 16,5 (16,1) Prozent. Die Konsensprognose hatte auf 16,2 Prozent gelautet. Laut der Mitteilung hält der Vorstand an der für das Geschäftsjahr 2026 abgegebenen Prognose fest und ist optimistisch für den weiteren Geschäftsverlauf in diesem Jahr.

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Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2026 12:31 ET (17:31 GMT)

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CTS Eventim Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CTS Eventim nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
06.11.26 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.11.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
03.11.26 CTS Eventim Buy UBS AG
03.11.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
02.11.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.

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