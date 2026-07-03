CTS EVENTIM: Vivo Concerti (EVENTIM LIVE) veranstaltet das größte Konzert in der Geschichte Italiens
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250.000 Besucher bei Ultimo in Rom unterstreichen die Leistungsfähigkeit von Europas Nummer eins in Ticketing und Live Entertainment
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Hamburg/Rom, 08.07.2026 – Der zu EVENTIM LIVE gehörende italienische Veranstalter Vivo Concerti hat mit dem Konzert des italienischen Superstars Ultimo am 4. Juli das größte eintrittspflichtige Konzert in der Geschichte Italiens und damit eines der größten Konzerte eines einzelnen Künstlers in Europa überhaupt realisiert. 250.000 Besucher kamen auf das Gelände der Universität Tor Vergata in Rom und stellten damit einen neuen Rekord auf.
Die Veranstaltung unterstreicht die Fähigkeit der CTS Eventim Gruppe, außergewöhnliche Live Entertainment Formate erfolgreich zu entwickeln und umzusetzen. Die Dimension und Komplexität der Organisation gingen diesmal weit über die Anforderungen einer klassischen Konzertproduktion hinaus. Gemeinsam mit der Stadt Rom, der Universität Tor Vergata und den zuständigen Behörden entstand ein integriertes Veranstaltungskonzept, das unter anderem umfangreiche Maßnahmen für Mobilität, Sicherheit, Infrastruktur und Besucherführung umfasste.
Die Rekordveranstaltung verdeutlicht die strategische Stärke von EVENTIM LIVE als europäische Veranstalterplattform der CTS EVENTIM Gruppe. Das Netzwerk vereint mehr als 45 führende Promoter in zahlreichen Märkten und schafft durch die Verbindung lokaler Expertise mit den Ressourcen einer internationalen Unternehmensgruppe die Voraussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung selbst außergewöhnlich komplexer Live Entertainment Produktionen.
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Ultimo zählt zu den erfolgreichsten Künstlern Italiens und arbeitet seit vielen Jahren mit Vivo Concerti zusammen. Das Konzert in Rom markiert einen neuen Höhepunkt dieser Partnerschaft und setzt zugleich neue Maßstäbe für die Durchführung von Großveranstaltungen in Italien.
Klaus-Peter Schulenberg, CEO, CTS EVENTIM: „Größenordnung, Komplexität und Qualität dieser Veranstaltung zeigen, welche Stärken unser europäisches Veranstalternetzwerk entwickelt hat. Mit EVENTIM LIVE verfügen wir heute über eine Plattform, die in der Lage ist, selbst außergewöhnlich anspruchsvolle Projekte erfolgreich umzusetzen. Das stärkt unsere Position als Europas Nummer eins in Ticketing und Live Entertainment und als weltweit zweitgrößtes Unternehmen der Branche.“
Clemente Zard, Managing Director, Vivo Concerti: „Von Beginn an war klar, dass dieses Projekt weit über eine klassische Konzertproduktion hinausgehen würde. Gemeinsam mit der Stadt Rom, der Universität Tor Vergata und den zuständigen Behörden haben wir Lösungen für Herausforderungen entwickelt, die in dieser Größenordnung bislang einzigartig waren. Dass wir dieses außergewöhnliche Projekt erfolgreich realisieren konnten, ist das Ergebnis einer engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit aller Beteiligten.“
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ÜBER CTS EVENTIM
CTS EVENTIM ist als Ticketing-Anbieter die Nummer eins in Europa und die Nummer zwei weltweit. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet – mobil, online und stationär. Laut dem „Global Promoter Ranking 2025“ von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2025 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 3,1 Mrd. Euro.
CORPORATE COMMUNICATIONS
Christian Colmorgen
Marco Haeckermann
Ende der Pressemitteilung
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: Ultimo/Tor Vergata
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Emittent/Herausgeber: CTS Eventim AG & Co. KGaA
Schlagwort(e): Unternehmen
08.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CTS Eventim AG & Co. KGaA
|Rablstr. 26
|81669 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 421 3666 0
|Fax:
|+49 421 3666 290
|E-Mail:
|info@eventim.de
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|www.eventim.de
|ISIN:
|DE0005470306
|WKN:
|547030
|Indizes:
|MDAX
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|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2362716
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|EQS-Media
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2362716 08.07.2026 CET/CEST
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