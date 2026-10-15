CTS Eventim: Warum der Ausbruch diesmal gelingen könnte

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Die Aktie von CTS Eventim nimmt einen erneuten Anlauf, um aus der Seitwärtsrange auszubrechen. Die technischen Argumente sind vielversprechend, doch der Gesamtmarkt schwächelt.

Weltweit steigende Inflation, Druck auf Tourismus- und Freizeitaktien und ein noch nicht ganz eingetütetes Jahresziel für 2026 sind offensichtlich keine Hindernisse für die Aktie von CTS Eventim. Nach dem überraschenden Abgang des Finanzchefs und dem – auf Intraday-Basis – Sturz unter die 50-Euro-Marke schickt sich die Aktie an, den hartnäckigen Widerstand bei rund 61,50 Euro zu knacken.

Aller guten Dinge sind vier

Seit April bewegt sich das Papier innerhalb einer Seitwärtsrange zwischen gut 54 und rund 61,50 Euro. Bereits dreimal – im Mai, im Juli und im August – misslang der Ausbruch. Diesmal jedoch sieht es besser aus. Denn vor wenigen Tagen wurde die 200-Tage-Linie, die bei rund 60 Euro verlief, nach oben durchbrochen.

Joker 200-Tage-Linie

Die 200-Tage-Linie ist im Jahreschart eine gewichtige Marke. Ist ein Papier auf dem Rückzug, kann diese eine beachtenswerte Unterstützung darstellen. Nach oben wiederum ist sie ein markanter Widerstand. Diese Tatsache könnte nun zum Joker für CTS werden. Denn mit dem Bruch der Marke nach oben fungiert diese nun als Unterstützung. Innerhalb von wenigen Handelstagen hat sich das Chartbild somit grundlegend verändert.

Fazit

Die CTS-Aktie befindet sich in einer äußerst spannenden technischen Phase. Nach oben limitiert der Widerstand bei 61,50 Euro, bei gut 60 Euro wiederum verläuft die unterstützende 200-Tage-Linie. Ob die Aktie den Sprung nach oben schafft oder ob sie ein viertes Mal am Widerstand abprallt, dürfte sich schon in den kommenden Handelstagen entscheiden. Gelingt es, den Widerstand nachhaltig zu knacken, bieten sich technisch ab 62,50/63 Euro prozyklische Käufe an. Diese sollten aber eng abgesichert werden. Die Q3-Zahlen stehen noch aus und eingetütet ist die Prognose 2026 noch nicht.

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Erstellung am 15.10.26 um 09:30 Uhr.

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