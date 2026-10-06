CTS Eventim: Wie viel Potenzial steckt in der Aktie?

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Nach dem Abgang des Finanzvorstands hat sich die Aktie von CTS Eventim rasch erholt, und die Analysten bleiben zuversichtlich. Ein anderes Risiko könnte sich allerdings als schwerer verdaulich erweisen.

Der Abgang von CFO Dr. William Willms kam überraschend und bescherte der Aktie von CTS Eventim zwischenzeitlich einen zweistelligen Kursverlust. Doch innerhalb von nur drei Handelstagen war der Kursabschlag wieder aufgeholt. Positive Analystenkommentare zerstreuten die Befürchtungen der Anleger, dass mit dem Abgang des Finanzchefs auch die Finanzziele 2026 flöten gehen könnten.

Kapitalmarkttag am 20. November

Die Analysten von JP Morgan werten den Abgang sogar als ein Signal, dass CEO Klaus-Peter Schulenberg und der Aufsichtsrat zukünftig noch mehr Gewicht auf eine stärkere Geschäftsdynamik und eine höhere Wertschöpfung legen wollen. Hinzu kommt, dass Schulenberg den Ausblick in einer Telefonkonferenz bestätigte und am Kapitalmarkttag, geplant für den 20. November, festhalten wird. Bei einem Kursziel von 95 Euro erneuerten die Analysten die Einstufung „Overweight“.

Unveränderte Konsensschätzungen

Noch eine Spur optimistischer ist die Deutsche Bank. Hier lautet das Kursziel immerhin 100 Euro mit der Empfehlung „Buy“. Am 12. November legt das Unternehmen dann die Q3-Zahlen für 2026 vor. Anhand dieser dürfte der Markt neu bewerten, ob die Jahresziele des Unternehmens – und die Konsensschätzungen der Analysten – realistisch sind. Bislang rechnen Analysten im Schnitt mit einem EBIT von gut 500 Mio. Euro bzw. einem Gewinn/Aktie von rund 3,25 Euro.

Fazit

Die Aktie hat den Abgang des Finanzchefs äußerst schnell verdaut. Als schwerer verdaulich könnte sich aber die gestiegene Inflation erweisen. Denn bei höheren Lebenshaltungskosten überlegen sich die Endverbraucher zweimal, wofür sie ihr Geld ausgeben. Solange sich die geopolitische Situation nicht verschlechtert, sollte das Inflationsrisiko aber adäquat eingepreist sein. Technisch könnte die Aktie wieder die obere Begrenzung des Trendkanals zwischen 49 und 61 Euro ansteuern. Für einen Ausbruch nach oben wäre ein überzeugender Quartalsbericht ein geeigneter Treiber.

Während CTS Eventim den Kursrückschlag binnen weniger Tage aufgeholt hat, sucht die Aktie von clearvise noch nach einem tragfähigen Boden. Dabei liefert das Unternehmen fundamental gute Argumente für eine Trendwende: zum Artikel

Nicht nur bei CTS Eventim könnten die Zahlen zum dritten Quartal den Kurs bewegen, auch bei LAIQON richtet sich der Blick darauf. Denn bei dem Vermögensverwalter dreht sich gerade jener Faktor, der die Aktie jahrelang gebremst hat: zum Artikel

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Erstellung am 06.10.26 um 8:54 Uhr.

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