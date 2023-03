CTS Eventim will nach drei Jahren Pause wieder Dividende zahlen

FRANKFURT (Dow Jones)--CTS Eventim will "nach drei Jahren pandemiebedingter Pause" wieder eine Dividende zahlen. Die Aktionäre sollen 1,06 Euro je Aktie bekommen, 50 Prozent des Konzernüberschusses von 2022, wie der Ticketing-Spezialist und Konzert- und Showveranstalter in München mitteilte. Zuletzt hatten die Anteilseigner für das Geschäftsjahr 2018 eine Ausschüttung bekommen. In der Corona-Pandemie war das Geschäft komplett zusammengebrochen, davon erholte sich die Branche nur langsam.

