CTS Eventim zieht Prognose wegen Coronavirus zurück

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Veranstalter und Tickethändler CTS Eventim zieht wegen der Corona-Krise seinen gut zwei Wochen alten Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr zurück. Wegen der Unsicherheiten über den weiteren Verlauf der Pandemie hält der Vorstand es für unmöglich, aktuell eine konkrete neue Prognose abzugeben, wie das MDAX-Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Aktuell finden in Europa in vielen Ländern keine Veranstaltungen statt, was CTS Eventim sowohl als Ausrichter als auch als Tickethändler belastet.

Aus heutiger Sicht erwartet der Vorstand daher für die Segmente Ticketing und Live Entertainment für das Geschäftsjahr 2020 einen deutlichen Rückgang beim Umsatz und Ergebnis gegenüber dem Vorjahr, der derzeit aber noch nicht genauer beziffert werden könne.

Vergangene Woche hatte sich das Management angesichts der Gesamtlage für das Unternehmen zuversichtlich gegeben. "Eventim ist schuldenfrei, wir könnten zwei Jahre lang durchhalten", sagte Firmenchef Klaus-Peter Schulenberg der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Mit 1,44 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2019 und rund 250 Millionen verkauften Karten jährlich ist CTS ein Schwergewicht der Branche./men/he