Cubic Sensor and Instrument A präsentierte Quartalsergebnisse
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Cubic Sensor and Instrument A hat am 24.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,32 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cubic Sensor and Instrument A 0,230 CNY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite standen 271,2 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 213,9 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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