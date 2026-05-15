CUCKOO HOMESYS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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CUCKOO HOMESYS hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 1507,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CUCKOO HOMESYS 1259,00 KRW je Aktie verdient.
CUCKOO HOMESYS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 273,04 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 271,11 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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