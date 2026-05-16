Cue Biopharma stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Cue Biopharma hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 24,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,700 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 7,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cue Biopharma 3,0 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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