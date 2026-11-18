Mit einem Umsatz von 0,1 Millionen USD, gegenüber 2,2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 93,95 Prozent präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,74 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Cue Biopharma hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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