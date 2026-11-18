Cue Biopharma stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Cue Biopharma hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,74 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 0,1 Millionen USD, gegenüber 2,2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 93,95 Prozent präsentiert.
Redaktion Finanzen.net
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