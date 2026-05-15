Cue Biopharma vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Cue Biopharma präsentierte in der am 14.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Cue Biopharma vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1254,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net