Cuentas: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Cuentas hat am 08.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cuentas -0,150 USD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.net
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