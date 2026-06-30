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Culp vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Culp Inc.
2.68 EUR 0.18 EUR 7.20 %
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Culp äußerte sich am 01.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 51,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Culp einen Umsatz von 48,8 Millionen USD eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,810 USD. Im Vorjahr waren -1,530 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 4,58 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 203,48 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 213,24 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
05.12.16 Culp Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
24.05.16 Culp Hold Topeka Capital Markets
04.09.15 Culp Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
10.04.15 Culp Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
05.12.14 Culp Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.