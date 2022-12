Cum-Ex-Prozess - Acht Jahre Freiheitsstrafe für Hanno Berger

Bonn (Reuters) - Im Bonner Cum-Ex-Prozess gegen den ehemaligen Steueranwalt Hanno Berger hat das Landgericht Bonn eine Freiheitsstrafe von acht Jahren verhängt.

Berger habe sich in drei Fällen der Steuerhinterziehung schuldig gemacht, sagte Richter Roland Zickler am Dienstag. Von seinem Vermögen sollen mehr als 13 Millionen Euro eingezogen werden. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von neun Jahren für Berger gefordert, der laut der Anklage eine wichtige Rolle im Cum-Ex-Skandal eingenommen hatte. Seine Verteidiger hatten auf eine konkrete Forderung verzichtet und an die "Güte des Gerichts" appelliert. Der Gesamtschaden durch Cum-Ex-Betrug wird von Experten auf einen zweistelligen Milliardenbetrag geschätzt.

